Talous
Kunnat saavat vapautta, mutta riittääkö maltti? Ylivieska varaa 1,5 miljoonaa työttömyyssakkoihin
Työllisyyspalvelujen siirto kuntien vastuulle on tuonut mukanaan haasteita. Työministeri Matias Marttinen painottaa, että järjestelmän vaikutuksia pitää seurata ennen muutoksia.
Yksi työllisyyden ikuisuushaasteista on se, etteivät avoimet työpaikat ja työntekijät kohtaa. Tämä käy myös kunnankukkarolle. Työllisyyspalveluiden järjestämiskustannusten lisäksi Ylivieska on varannut 1,5 miljoonaa euroa työttömyydestä aiheutuviin sakkomaksuihin ensi vuodelle.
