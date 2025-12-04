Paikallisuutiset

Työministeri Marttinen Ylivieskassa: “Suomi tarvitsee rohkeita investointeja” – Katso kuvakooste yritysvierailulta

Työministeri Matias Marttinen vieraili keskiviikkona E.T. Listat Oy:ssä Ylivieskassa. Yritys on investoinut lähes 10 miljoonaa euroa uuteen tuotantohalliin, mikä ministerin mukaan on esimerkki rohkeasta kasvusta ja työllisyyden vahvistamisesta.

E.T. Listat Oy:llä on tuotanto- ja varastotilaa kymmeniätuhansia neliöitä. Keskiviikkona niihin tutustui työministeri Matias Marttinen. Kuva: Jenni Kankaanpää

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

E.T. Listat Oy työllistää noin 115 henkilöä ja sillä on tuotanto- ja varastotilaa jo 33 000 neliömetriä. Yritys on tehostanut toimintaansa tänä syksynä lähes 10 miljoonan euron investoinnilla. Vajaan neljän tuhannen neliön kokoisessa tuotantohallissa uusi teknologia parantaa nyt kilpailukykyä.

