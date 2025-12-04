Paikallisuutiset
Työministeri Marttinen Ylivieskassa: “Suomi tarvitsee rohkeita investointeja” – Katso kuvakooste yritysvierailulta
Työministeri Matias Marttinen vieraili keskiviikkona E.T. Listat Oy:ssä Ylivieskassa. Yritys on investoinut lähes 10 miljoonaa euroa uuteen tuotantohalliin, mikä ministerin mukaan on esimerkki rohkeasta kasvusta ja työllisyyden vahvistamisesta.
E.T. Listat Oy työllistää noin 115 henkilöä ja sillä on tuotanto- ja varastotilaa jo 33 000 neliömetriä. Yritys on tehostanut toimintaansa tänä syksynä lähes 10 miljoonan euron investoinnilla. Vajaan neljän tuhannen neliön kokoisessa tuotantohallissa uusi teknologia parantaa nyt kilpailukykyä.
