Talous
Ylivieskan verokertymä jäi tavoitteesta – Syynä Verohallinnon virhe ja heikko suhdanne
Kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä lopulliset verotuloluvut. Kunnallisveroa ja yhteisöveroa kertyi vähemmän kuin syksyllä päivitetyt ennusteet lupasivat.
Ylivieskan kaupungin verotulot vuodelta 2025 jäivät noin 379 000 euroa pienemmäksi kuin kaupungin muutettuun talousarvioon merkittiin. Alkuperäiseen vuoden 2025 talousarvioon alitus on kaksi miljoonaa euroa. Verokertymä jäi vuotta 2024 alhaisemmaksi. Viime vuoden verokertymä jäi lopulta 39,65 miljoo