HalpaHallin mittava kattoremontti etenee hiljalleen – Ovet pysyvät kiinni vielä useita kuukausia

Ylivieskan HalpaHallin kattoremontti odottaa rakennuslupaa. Viimeistelyvaiheessa olevan stabiloinnin jälkeen rakennetaan sääsuoja ja sitten edessä on vielä jopa uuden myymälän rakentamista vaativampi urakka.

Tiistaina Ylivieskan HalpaHallin katolla kävi vilske. Kuva: Jenni Kankaanpää

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Ylivieskan HalpaHallia ovat ympäröineet jo useamman kuukauden työmaa-aidat ja päämyymälä on pysynyt kiinni.

Suunnitelmissa ollut kattoremontti tuli eteen ajateltua nopeammin, kun päämyymälän katon rutiinitarkastuksessa havaittiin muutoksia ja rakennus asetettiin käyttökieltoon marraskuussa.

Remonttia