Paikallisuutiset
Vanha liikerakennus on poissa, mutta remontti jatkuu Mustikassa: ”Tässä rakennetaan käytännössä uutta taloa vanhan sisään”
Purkukoneet hiljenivät tontilla, mutta kaupan sisällä pora soi ja hyllyt vaihtavat paikkaa. K-Market Mustikassa, käydään läpi muodonmuutosta, joka ulottuu lattiasta kattoon.
Kauppakadun ja Valtakadun nurkkakorttelissa on vuoden aluksi näkynyt ulospäin merkittävä muutos, kun K-Market Mustikan vieressä pitkään tyhjillään seissyt huonokuntoinen liikerakennus on hävinnyt katukuvasta.
Purkutyömaalla on nyt hiljaista, mutta tällä tontilla remontti ei rajoitu kaupan seinien ulk