Vanha liikerakennus on poissa, mutta remontti jatkuu Mustikassa: ”Tässä rakennetaan käytännössä uutta taloa vanhan sisään”

Purkukoneet hiljenivät tontilla, mutta kaupan sisällä pora soi ja hyllyt vaihtavat paikkaa. K-Market Mustikassa, käydään läpi muodonmuutosta, joka ulottuu lattiasta kattoon.

K-Market Mustikan uutena kauppiaana aloittanut Aku Heinonen ehti vastaamaan haastatteluun remontin keskellä keskiviikkona. Kuva: Jenni Kankaanpää
Kalajokilaakso

Kauppakadun ja Valtakadun nurkkakorttelissa on vuoden aluksi näkynyt ulospäin merkittävä muutos, kun K-Market Mustikan vieressä pitkään tyhjillään seissyt huonokuntoinen liikerakennus on hävinnyt katukuvasta.

