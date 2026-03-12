Paikallisuutiset

Ylioppilaskirjoitusten valinnanvapaus vain lisääntyy liikunnan, musiikin ja kuvataiteen myötä

Ylivieskan lukion vs.rehtori Pekka Pieskä iskee vastapallon Lukiolaisten liiton kannanottoon

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomen Lukiolaisten Liitto julkaisi ylioppilaskirjoitusten aloituspäivänä tiistaina valtakunnallisen kannanottonsa, jossa ylioppilaskirjoituksia toivottiin kehitettävän siten, että kirjoitettavien aineiden valinnanvapautta lisätään, oikaisuvaatimusten käsittelyyn liittyvää maksullisuutta muutetaan j

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä