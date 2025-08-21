Ajankohtaista

Ylivieskan linja-autoaseman pysäköinti muuttuu: henkilöautojen pysäköinti asemalle jatkossa kiellettyä

Henkilöautoa ei saa jatkossa pysäköidä linja-autoasemalle edes lyhytaikaisesti. Kuva: Jukka Lehojärvi

Henkilöautopysäköinti muuttuu Ylivieskan linja-autoasemalla maanantaista 25.8. lähtien.

Kalajokilaakso

Ylivieskan kaupunki tiedottaa verkkosivuillaan, että Ylivieskan linja-autoaseman pysäköinti muuttuu. Jatkossa Rautatienkadun liittymät ovat sallittuja ainoastaan linja-autoliikenteelle.

Henkilöautoa ei saa jatkossa pysäköidä linja-autoasemalla edes lyhytaikaisesti, vaan henkilöautoliikenne tapahtuu A

