Ylivieskalaiseen taiteilijasukuun syntynyt Viljami, 15, on Kalajokilaakson uusi pilapiirtäjä

Pienenä keskosena syntyneen nuoren miehen lahjakkuus kanavoituu piirtämiseen. Nyt ylivieskalaisen Pällin suvun taiteellinen perintö elää ja saa paikkansa paikallislehdestä.

Viljamilla on kyky uppoutua taiteelliseen työhönsä Kuva: Viljami Pälli
Vain 830 gramman painoisena keskosena syntyneen Viljami Pällin, 15, elämän alkutaival ei ole ollut helppo, mutta edes kouluvuosien haasteet eivät ole kuitenkaan lannistaneet. Taiteellisesta lahjakkuudesta on löytynyt voimavara ja pakopaikka, joka kanavoituu piirtämisestä.

Osa hänen piirroksistaan tar

