Paikallisuutiset

Työelämä kohtaa arvomuutoksia: "Uuden sukupolven johtaminen vaatii enemmän kuin ehkä aikaisemmin"

Työministeri Matias Marttinen kertoo, että nuorten työllistymisseteli otetaan käyttöön alkuvuonna. Samalla työelämä kohtaa arvomuutoksia, kun nuoret arvostavat vapaa-aikaa ja joustoja enemmän kuin palkkaa.

Työministeri Matias Marttinen vieraili Ylivieskassa keskiviikkona. Kuva: Jenni Kankaanpää

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työmarkkinan ristiriita on kestoaihe. Ilmiötä selittää osin se, että työnantajilla on tarkat vaatimukset työntekijöille, ja toisaalta työnhakijoiden pätevyys tai kokemus ei riitä.

Omalta osaltaan haasteeseen vastataan valtiovallan puolelta vuoden vaihteen jälkeen. Silloin käyttöön tulee uusi nuorille