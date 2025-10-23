Paikallisuutiset
Takasen perheen autotallista maailmanvalloittajaksi – Scanfil on kasvanut ulkomailla, mutta ei ole unohtanut kotipesäänsä Sievissä
Jorma J. Takasen vuonna 1976 Sieviin perustama Scanfil on kasvanut vuosien varrella moderniksi kansainväliseksi yhtiöksi. Toiminta autollista on laajentunut 11 tehtaaseen yhdeksässä maassa. Yritys on kasvanut voimakkaasti myös vuoden 2007 jälkeen, toisin kuin Suomen kansantalous. Miten se on mahdollista?
Scanfil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Pasi Hiedanpää ja Sievin tehtaan tuotantopäällikkö Jari Linnala ottavat tehtaan vieraat sydämellisesti vastaan.
Keskipohjanmaan toimittajan ja kuvaajan muodostamalle työparille tarjotaan kahvit ja pullat sekä