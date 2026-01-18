Paikallisuutiset
Sarjayrittäjä Niklas Nukari jätti autobisneksen ja Nokikaverin: ”Ensimmäistä kertaa elämässäni pystyn keskittymään yhteen firmaan”
”Olen ollut käynnistämässä 40-50 liiketoimintaa, joista kahdeksan on laskettu onnistumiseksi.”
Ylivieskalaislähtöinen menestynyt sarjayrittäjä Niklas Nukari, 32, lomaili jouluviikoista loppiaisviikkoon Rukan mökillä Kuusamossa. Tavoite oli asetettu hiihtoladulle, ja mies harmeili, että kovat pakkaset hidastivat tähtäimessä olevan 900 kilometrin täyttymistä.
Vaikka sukset eivät liukkaat olleetk