Sari ja Jari Isotaluksen perhehoitokoti Alavieskassa on kuin pieni hotelli: ”Kun tänne tulee, kotihuolet unohtuvat”
Ikäihmisten perhehoito on merkittävä tekijä Pohjois-Pohjanmaalla, jossa 42 ikäihmisten perhehoitokotia. Keski-Pohjanmaalla pitkäaikaista perhehoitoa antavia koteja on kaksi ja yksi perhehoitokoti tarjoaa päiväaikaista hoitoa.
Sari ja Jari Isotaluksen olohuoneessa Alavieskan Talusperällä soi vanha tanssimusiikki. 85-vuotias Markku Oivo on toista kertaa lyhytaikaisessa hoidossa, kun hänen vaimonsa käy tapaamassa sukulaisia ja ystäviä.
Isotalusten perhehoitokodissa käy eripituisilla jaksoilla yhteensä 12 ikäihmistä. Kerralla