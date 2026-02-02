Paikallisuutiset
Vestian kampanjan voitto Ylivieskaan: ”Luokan monipuoliset tuotokset, kuten podcastit ja räp-esitykset, vakuuttivat tuomariston”
Ylivieskan nuoret osaavat tehdä kestäviä valintoja arjessaan. Sen todistaa Rahkolan koulun 6. luokan oppilaiden lunastama kilpailuvoitto Vestia Oy:n järjestämässä Be Sustainable -kampanjassa.
Paikallinen jätehuoltoyhtiö järjesti toimialueensa 5.–9.-luokkalaisille suunnatun Be Sustainable-kampanjan, jonka tavoitteena on ohjata nuoria tekemään kestävämpiä valintoja arjessaan.
Kampanja järjestettiin viime vuonna kolmatta kertaa, ja siihen osallistui 292 oppilasta 16 eri luokalta. Osallistuminen, osaaminen ja sen esittämiseen panostaminen kannatti, sillä osallistuneista valittiin myös voittaja, joka palkittiin 200 euron suuruisella luokkaretkirahalla.
Marraskuussa järjestetyssä kampanjassa voiton vei Ylivieskan Rahkolan koulun 6.-luokkalaiset. Luokan monipuoliset tuotokset, kuten podcastit ja räp-esitykset, vakuuttivat tuomaristona toimineen jätehuoltoyhtiön.
– Monipuoliset tehtäväaineistot siivittivät luokan kampanjan voittoon, jäteyhtiön tiedotteessa perusteltiin.
Vestian mukaan luokan oppilaat olivat tutustuneet kampanjan teemoihin laajasti. Oppilaat eivät tyytyneet vain lukemaan aiheista, vaan palauttivat tehtävävastauksia luovissa muodoissa.
– Luokat olivat keksineet aiheista hienoja ryhmätehtäviä, joita oli ilo kuunnella ja lukea läpi, kertoi Vestian tiedotteessa kierrätysneuvoja Suvi Kontio.
Kampanjan aikana luokat syventyivät kolmeen keskeiseen ympäristöteemaan: ruokahävikkiin, pakkausjätteisiin ja tekstiilijätteiden ympäristövaikutuksiin.
Vestian mukaan kampanja-aineisto on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelmaa, ja se on toteutettu yhteistyössä muiden jätehuoltolaitosten kanssa. Se tarjoaa opettajille valmiin tavan käsitellä tärkeitä ekologisia kysymyksiä useassa eri oppiaineessa.