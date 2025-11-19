Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Sinun tekemästäsi työstä en ainakaan maksa

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Oletko valmis antamaan ilmaiseksi pois itse kaupasta ostamasi paikallisen yrityksen tuotteen, koska joku haluaa sen, mutta ei ole valmis maksamaan siitä? Käytkö paikallisen yrityksen somekanavien julkaisuissa kertomassa, että et aio ostaa mitään koska tuotteista kerrotaan alustalla?

Kalajokilaakso on tilattava paikallislehti ja -yritys, jonka uutiset ovat tilaajasisältöjä. Tilattavan paikallislehden tuotteita ovat digissä artikkelit, ja kerran viikossa ilmestyvä printti.

Näiden tekeminen, haastatteleminen, asioiden selvittäminen, uusien näkökulmien ja tietojen avaaminen lukijoille on toimittajan työ, ja toimittaja saa siitä palkkaa. Toimittajan työn ydintä on avata myös näkökulmia ja tietoja, joista ei ole tiedotteissa kerrottu.

Tilaajalle toimittajan tekemissä jutuissa lisäarvo syntyy siitä, että toimittaja tekee työnsä, eli arvioi ja selvittää lukijan kannalta olennaiset asiat, sekä tarkistaa ja suhteuttaa tiedon.

Medialla on oikeus ja velvollisuus tehdä uutisia, eikä journalismia ole toimia markkinointiviestinnän jatkeena. Pyrimme kysymään ja kertomaan asioista ensin, selvittämään taustoja ja hankkimaan lisätietoja, emmekä vain toista tiedotteita.

Tilaaja on maksanut siitä, että hän saa kaiken julkisen tarkastetun tiedon jäsenneltynä ja lisäksi toimittajan itse kaivelemat lisätiedot.

Toimittajan työtä on myös seurata ja jakaa tietoa yleisölleen loppuun saakka. Sosiaalisen median alustat ovat meidän työkaluja. Siinä missä lähetämme sovelluksesta ilmoituksen lukijalle uudesta sisällöstä, jaamme tietoja myös somealustallamme, jotta se tavoittaisi lukijamme mahdollisimman kattavasti.

Yritykset jakavat tuotteistaan tietoa alustoillaan.

Kalajokilaakso ei ole antanut lupaa sisältöjensä käyttöön maksumuurin takaa. Maksumuurin takana olevia tietoja tekoäly ei pysty käyttämään.

Tekoälysovellukset keräävät tietoa avoimista lähteistä, esimerkiksi julkisista tiedotteista. Nämä tiedot on siis tiedottava taho itse halunnut kertoa.

Sisällön luvaton jakaminen on tekijänoikeuksien näkökulmasta ongelmallista, mutta myös siksi, että tilaajalla on maksamaansa journalistiseen sisältöön ensisijainen oikeus.

Tekoälyn käyttöön liittyy riskejä virheistä, sillä se ei ole nuuka lähteiden laadusta tai siitä pitävätkö lähteen väitteet paikkansa. Se haluaa miellyttää vastauksillaan ja saattaa käyttää esimerkiksi tiivistelmissä kontekstista irrotettuja virkkeitä, joiden lähteet eivät liity millään tavalla aiheeseen.

Paikallislehden alustoilla vastuussa myös kommentoijien tietojen paikkansapitävyydestä ja siitä, että keskustelussa ei loukata ketään, on paikallislehti ja viime kädessä päätoimittaja myös lain edessä.

Toimittajia ohjaavat journalistin ohjeet, riippumattomuus ja vastuullisuus lukijoita kohtaan. Työtämme on tuoda ilmi eri näkökulmia, jotka haastavat tahoja toimimaan entistä paremmin ja oikeudenmukaisemmin.

Meitä taas on vuosien aikana kirittänyt muuttuva maailma: digi, some ja nyt tekoäly. Kun tekoäly tekee tiedonhaun ja tiivistämisen avoimista lähteistä helpoksi, se haastaa meitä tekemään työmme paremmin.

Tämä kirjoitus ei ole maksumuurin takana, joten sen sisällöstä voi oppia ihmis- ja tekoäly.