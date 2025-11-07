Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Oman mausteensa voi valjastaa kansalaisaktiivisuudeksi – se on voimavara, millä selvitään ja rakennetaan uutta

Nuorten lahjakkuus ja intohimo ovat alueemme elinvoimaa. Jokaisella on oma mausteensa – taito tai kiinnostuksen kohde, joka voi kasvaa yhteiseksi voimavaraksi. Kun yhteisö tukee yksilöä, syntyy rohkeutta, luovuutta ja aktiivisuutta, joilla selvitään myös vaikeista ajoista.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Keskuudessamme on paljon lahjakkaita nuoria, jotka tekevät alueestamme ainutlaatuisen. Paikallislehdessä voimme nostaa heitä esiin. Tällä viikolla meillä on ollut ilo ja kunnia esitellä eräs nuori lupaus ja piirtämisen taitaja.

Odotan innolla tämän nuoren panosta paikallislehtemme sivuilla, joissa hä