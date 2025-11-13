Mielipiteet
”Näin Ylivieskassa vieraillessani alkuvoimaa: yrittäjyyttä, osaamista ja päättäjiä, jotka ajattelevat koko alueen etua”, kirjoittaa Mikko Polvinen
Kansanedustajan mukaan ”Pohjois-Pohjanmaan eteläinen alue ansaitsee enemmän”.
Vierailin maanantaina 10.11. Ylivieskassa tutustuen kaupunkinne tilanteeseen virka- ja poliittista johtoa, sekä puoluekenttää kuunnellen. Pääsin tutustumaan teolliseen osaamiseenne vierailulla Nordec oy:llä. Ylivieskan seutu ja koko Pohjois-Pohjanmaan eteläinen alue ovat täynnä tekemisen voimaa, mut