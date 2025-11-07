Ihmiset

Muistokirjoitus: Kari Nortunen keskellämme

Kari Nortunen syntyi Ylistarossa 20.5.1942. Hän tuli Ylivieskaan teknisten aineitten opettajaksi 1.8.1969 ja oli siinä virassa eläkkeelle jäämiseen asti. Kari kuoli 31.5.2025.

Kalajokilaakso

Kari Nortunen oli persoona isolla P:llä niin opettajana kuin ihmisenäkin. Mutta ennen kaikkea Kari oli musiikki-ihminen. Hän oli vakiokävijä vaimonsa Maija-Liisan kanssa Kuhmon kamarimusiikkijuhlissa. Maija-Liisan kuoltua hän jatkoi yksin konserttikäymisiään. Kari oli testannut Kuhmon musiikkisalin