Maatalousala vaihtui tatuointeihin: ”Olen mennyt aamulla navetoimaan, käynyt tatuoimassa ja mennyt vielä illalla navetoimaan”
Sanna Simelius-Keski-Korpela teki aluksi yhtäaikaisesti kahta työtä, mutta nyt hän on toiminut tatuoijana täyspäiväisesti useamman vuoden Ylivieska Pitbull Tattoo -liikkeessä. Urasuunnan käänsi syntymäpävälahja.
Kun Sanna Simelius-Keski-Korpela sai 40-vuotislahjaksi rahaa, hän päätti käyttää sen tatuointiin Ylivieskan Pitbull Tattoo -liikkeessä. Tatuoinnin lisäksi hän sai jotain paljon enemmän: uran, josta oli haaveillut jo pitkään.
Parin tunnin tatuointiprosessin aikana Simelius jutteli liikkeen yrittäjän J