Paikallisuutiset

Maatalousala vaihtui tatuointeihin: ”Olen mennyt aamulla navetoimaan, käynyt tatuoimassa ja mennyt vielä illalla navetoimaan”

Sanna Simelius-Keski-Korpela haaveili aina tatuointiartistin urasta. Kuva: Meliina Anias

Sanna Simelius-Keski-Korpela teki aluksi yhtäaikaisesti kahta työtä, mutta nyt hän on toiminut tatuoijana täyspäiväisesti useamman vuoden Ylivieska Pitbull Tattoo -liikkeessä. Urasuunnan käänsi syntymäpävälahja.

Meliina Anias Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Sanna Simelius-Keski-Korpela sai 40-vuotislahjaksi rahaa, hän päätti käyttää sen tatuointiin Ylivieskan Pitbull Tattoo -liikkeessä. Tatuoinnin lisäksi hän sai jotain paljon enemmän: uran, josta oli haaveillut jo pitkään.

Parin tunnin tatuointiprosessin aikana Simelius jutteli liikkeen yrittäjän J