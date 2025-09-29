Hyvinvointi
Katso videoilta Method Putkisto -ohjaajan jumppaliikkeet, jotka rentouttavat kireää niskaa – ”Yksikään venytyksistä ei ollut niskalle”
Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen esittelee suosikkiliikkeensä, jotka parantavat niskan asentoa ja kehon hyvinvointia.
Selvitimme, millaisilla jumppaliikkeillä toimistotyöntekijä voi ylläpitää hyvää työasentoa. Method Putkisto -ohjaaja Helka Leimu-Pelkonen aloittaa siitä, että liikkeet on tehtävä seisaaltaan.
– Toimistotyöntekijä istuu koko työpäivän, jolloin harva jaksaa kannatella hyvää istuma-asentoa.
Method Putkis