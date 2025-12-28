Paikallisuutiset

Hannes-myrskyn jäljiltä yhä satoja sähköttömiä talouksia alueella – Pitkittyneen sähkökatkon aikana on huolehdittava itsestä ja läheisistä

Hannes-myrskyn aiheuttamia sähkökatkoja on yhä alueella. Kuva: Clas-Olav Slotte

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Hannes-Myrsky riepotteli lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana aluetta ja aiheutti laajoja sähkökatkoja Pohjois-Pohjanmaalla. Nyt noin vuorokausi myöhemmin sähköttä on edelleen useita satoja eri sähköyhtiöiden asiakkaita.

– Pohjois-​Pohjanmaan pelastuslaitos ja Pohteen sosiaali-​ ja terveyspalvelut hoitavat Hannes-​myrskyn aiheuttamia tehtäviä yhteistyössä. Pelastuslaitos on hoitanut tähän mennessä noin 500 myrskyyn liittyvää tehtävää. Pelastuslaitos hoitaa kiireettömiä vahingontorjuntatehtäviä alueella edelleen, Pohde tiedottaa.

Pitkittyneen sähkökatkon aikana on huolehdittava itsestä ja läheisistä.

– Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali-​ ja kriisipäivystykseen.

Pohteen tiedottaa, että sosiaali-​ ja kriisipäivystykseen on jo tullut yhteydenottoja alueen asukkailta erityisesti pitkiin sähkökatkoihin liittyen. Pohde kertoo myös kartoittaneensa kotihoidon asiakkaiden tilanteen ja auttaa asiakkaita tarvittaessa.

– Jos et pärjää kotona sähkökatkojen aiheuttamien haittojen takia, ota yhteyttä Pohteen sosiaali-​ ja kriisipäivystyksen numeroon 044 703 6235. Numeroon voi soittaa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hätätilanteissa ota yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112, Pohde tiedottaa.

Jos sähkökatko yllättää ja lämmitys lakkaa toimimasta sulje ovet ja ikkunat. Käytä takkaa ja muita varalämmönlähteitä, kun mahdollista. Sulje väliovet käytäviin, tuulikaappeihin ja eteiseen ja tuki raot.

Varaa riittävästi lämpimiä vaatteita ja peittoja. Syö ja lepää riittävästi.

Säilytä pilaantuvat elintarvikkeet kylmänä vuodenaikana ulkona hyvin suojattuina. Pakastimen avaamista kannattaa välttää ruokien sulamisen estämiseksi. Suojaa kylmälaitteiden alustat sulamisvesiltä.

Myös veden tulo voi katketa, joten vettä kannattaa käyttää säästeliäästi. Vessa toimii vain kerran ilman vettä. Hätätapauksessa käytä muovipussia ja vie jätteet sekajätteeseen. Varaa siis myös juomavettä.

Lisäohjeita varautumiseen löydät esimerkiksi varautumissuosituksista.

Vikakarttojen mukaan eniten sähköttömiä talouksia on tällä hetkellä lähikunnista Kalajoella. Energiateollisuus ry:n karttapalvelusta löydät koottuna kaikkien sähköyhtiöiden sähkökatkokartat.

Sähköyhtiö Elenian alueella Kalajoella on yli 430 sähkötöntä asiakasta, Oulaisissa noin 160 sähkötöntä asiakasta ja Merijärvellä yli 125.

– Hannes-myrskyn viankorjaus on käynnissä. Soita vikapalveluun vain, jos tiedät vikapaikan, kuten johdolle kaatuneen puun tai jos olet saanut tekstiviestin sähköjen palautumisesta ja ne puuttuvat edelleen, sähköyhtiö tiedottaa verkkosivuillaan.

– Jos sähköjen palauduttua kiinteistön sähköverkko käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. Näissä tilanteissa kannattaa heti katkaista sähkö pääkytkimestä ja ottaa yhteys Elenian vikapäivystykseen, yhtiö varoittaa verkkosivuillaan tiedotteessa.

Elenia ohjeistaa Vikapalvelumme päivystää vuorokauden ympäri, puh. 0800 100 100 Soita Elenian vikapalveluun vain, jos tiedät vikapaikan, kuten johdolle kaatuneen puun tai jos olet saanut tekstiviestin sähköjen palautumisesta ja ne puuttuvat edelleen. Vikapuhelimessamme on valitettavasti ruuhkaa, joten varaudu jonotukseen. Päivitämme sähkökatkokartallemme arvioidun sähköjen palautusajan, kun vikapaikka ja korjaustöiden aloitus on tiedossamme. Muuten annamme arvion myöhemmin tai se on yli 24 tuntia. Viankorjaus etenee siten, että palautamme sähkön ensin keskijännitteiseen runkoverkkoon, minkä jälkeen pääsemme korjaamaan pienjänniteverkon viat.

Ylivieskassa ja Alavieskassa sähköyhtiö Herrforsin alueella on vielä yli 50 sähkötöntä asiakasta. Myös Herrfors tiedottaa verkkosivustollaan sekä sosiaalisessa mediassa, että myskyn aiheuttamia vahinkoja korjataan edelleen.

Edellä mainittujen lisäksi sähköyhtiön jakelualueeseen kuuluu esimerkiksi Pietarsaari ja muita kuntia Pohjanmaalta, jonne myrsky iski yhtiön mukaan voimakkaimmin.

– Hannes-myrsky on aiheuttanut laajoja vahinkoja sähkönjakeluverkossamme. Olemme saaneet satoja ilmoituksia puista, jotka ovat kaatuneet sähkölinjoille, maassa olevista johdoista, katkenneista sähköpylväistä sekä vaurioituneista ja epäkunnossa olevista muuntajista. Enimmillään lähes 18 000 käyttöpaikkaa sähköverkossamme on ollut ilman sähköä, yhtiö tiedottaa sosiaalisessa mediassa.

– Tällä hetkellä keskitymme ensisijaisesti keskijänniteverkon palauttamiseen. Kun se on saatu kuntoon, aloitamme työt pienjänniteverkossa. Valitettavasti emme pysty tässä vaiheessa arvioimaan, kuinka kauan korjaustyöt eri alueilla kestävät. Koko jakeluverkon korjaaminen vie useita päiviä.

Herrfors ohjeistaa Pyydämme havaintoja myrskyn kaatamista puista sähkölinjoille. Havainnot voi lähettää sähköpostitse dc.jakobstad@herrfors.fi. 20 kV:n linjoihin (keskijännite / suurjännite) liittyvä palaute pyydetään ensisijaisesti antamaan puhelimitse numeroon (06) 723 0079. Turvallisuuden vuoksi muistutamme, että vain sähköyhtiön henkilöstö saa poistaa puita sähkölinjoilta.

Sievissä Verkko-Korpelan sähköverkon alueella on myös vielä viitisenkymmentä sähkötöntä asiakasta ja vikojen korjaus on käynnissä.

– Muistutamme, että sähköjohtoon koskevaa oksaa tai puuta ei saa mennä omatoimisesti poistamaan vaan asiasta aina ilmoitus paikalliselle sähköverkkoyhtiöille, yhtiö ohjeistaa.

Verkko-Korpela ohjeistaa Sähköjohtojen päällä olevista puista ja oksista sekä vaurioituneista sähköpylväistä tulee ilmoittaa vikapäivystykseen, joka palvelee 24 h vuoden ympäri. Vikapäivystyksemme palvelee vuorokauden ympäri numerossa 06 873 222. Vikapaikkatiedon voi ilmoittaa myös WhatsAppin kautta numeroon 044 774 7260 tai kotisivuiltamme löytyvän WhatsApp-palvelupainikkeen kautta. Vikailmoituksen yhteydessä viankorjausta nopeuttaa mahdollisimman tarkka tieto vikapaikasta (osoite/tarkempi alue). Sähköjohtoon koskevaa oksaa tai puuta ei saa mennä omatoimisesti poistamaan vaan asiasta aina ilmoitus paikalliselle sähköverkkoyhtiöille.

Nollavika on hengenvaarallinen Nollavika voi aiheutua sähkölinjojen katkeamisesta esimerkiksi isojen puiden painosta. Nollavika on vaarallinen ja se täytyy välittömästi korjata ammattilaisten toimesta. Jos epäilet nollavikaa, älä käytä sähköä – ota heti yhteys ammattilaiseen. Herrforsin mukaan nollavika tarkoittaa, että sähköjärjestelmän nollajohdin on katkennut tai menettänyt yhteyden. Tämä voi aiheuttaa vaarallisia jännitevaihteluita kodin sähköjärjestelmässä. – Kodin sähkölaitteet voivat saada liikaa jännitettä ja rikkoutua – Metallikuoret voivat tulla jännitteellisiksi – Sähköiskun vaara voi olla hengenvaarallinen Mikä voi kertoa nollaviasta? – Valot vilkkuvat tai palavat epänormaalisti – Laitteet lämpenevät tai haisevat palaneelta – Useita laitteita rikkoutuu yllättäen – Vikavirtasuoja laukeaa toistuvasti Mitä pitää tehdä? 1. Katkaise virta pääkytkimestä, jos mahdollista 2. Älä koske metallikuorisiin sähkölaitteisiin 3. Ota heti yhteyttä vikapäivystykseen Miten tällaisia vikoja voidaan ehkäistä? Pidä sähkökeskus kunnossa, älä säilytä kosteita tai raskaita tavaroita kaapeleiden päällä ja ilmoita ajoissa epänormaaleista sähkökäytöksistä Lähde: Herrfors

