Alavieskan valtuusto peilaa kuntalaisiaan, mutta harvalukuinen tulokärki karkaa kauaksi muista – Katso tulovertailu
Onko uusi valtuusto kuntalaisten peili tulotasolla? Siihen saamme vastauksen tässä jutussa.
Alavieskan valtuusto on tulotasoltaan jakautunut. Suurin osa keväällä valituista valtuutetuista kuuluu ansiotulojensa perusteella joko keskituloisten ytimeen tai pienituloisiin.
Peräti yhdeksän valtuutetun tulot sijoittuvat tulohaitariin, 25 000 – 45 000 euroa. Heistä neljä sijoittuu tuloluokkaan 25