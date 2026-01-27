Kolumnit

”Äiti, sää kuulostat ihan sellaiselta pehmeältä harakalta, kun laulat meille iltaisin” – Anna Ritvonen kertoo Perhesuhteita-kolumnissaan lasten suusta kuultuja juttuja ja muita arjen kommelluksia

Anna Ritvonen
Kalajokilaakso

Mikäs sen suloisempaa ja toisinaan huvittavampaa kuin lasten suusta kuuluvat jutut, lasten mielikuvitukselliset leikit ynnä muut arjen kommellukset. Niistähän saisi vaikka kirjan aikaiseksi, mutta päädyin jakamaan muutamia oman perheemme sattumuksia.

Ritvosen perheessä saadaan iloita lasten mielikuvituksesta. Tämänkin kuvan iloinen perhetapahtuma ikuistettiin lasten leikeistä. Siinä Porkkaliina ja tämän lapset pääsivät puhtaisiin lakanoihin nukkumaan. Kuva: Anna Ritvonen

Tapahtuipa kerran, että yksi lapsistamme rakensi s

