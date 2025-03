Paikallisuutiset

Ylivieskan Kameraseuran kuukauden kuva on ihan liekeissä

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Ylivieskan Kameraseura valitsi Kuukauden kuvaksi Riikka Sinkkosen Palaako.

Kuva on otettu Ylivieskan Niemelänkylällä kameraseuran järjestämällä pimeä kuvaus -kurssilla. Kuvan ottamiseen on käytetty pitkää 15 sekunnin valotusaikaa ja keinovalo on tuotettu huomiovalon avulla ja ladon sisällä oli salama