Mielipiteet

Vastaus mielipidekirjoitukseen: ”Teot puhuvat puolestaan, eivät tittelit”

Kalajokilaakso

Kiitos palautteesta (Tuomo - Puhhees oli hyvä, mutta kohe väärä, Kalajokilaakso 20.12.), se on aina tervetullutta. Vastaus on viipynyt johtuen "joulurauhasta", kun ihmisillä on hyvä tahto ja rauha maan päällä...

Kyllähän me kävimme "persulähetystönä" jo 16.5.2024 isolla kirkolla, aiheena juuri tämä O