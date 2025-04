Paikallisuutiset

Vaalikone on täynnä vastauksia – etsi täältä sopiva ehdokkaasi kunta- ja aluevaaleihin

Äänestysprosessin selkeyttämiseksi ehdokaslistoilla ovat omat tunnusvärinsä. Kuntavaaliehdokkaat löytyvät valkoiselta pohjalta, ja aluevaaliehdokkaat violetilta. Kuva: Viivi Mustiala

Maija Ahonen Kalajokilaakso

Mietitkö vielä kenelle antaa äänesi kunta- ja aluevaaleissa? Kalajokilaakson vaalikone avautui yleisölle perjantaina 14. maaliskuuta, ja on käytössä vaalipäivään saakka.

Hilla Group ja samalla Kalajokilaakso tekevät kevään 2025 kunta- ja aluevaaleissa vaalikoneyhteistyötä Iltalehden kanssa.

Vaalikone sisältää yhteensä 30 väitettä, joista kymmenen liittyy arvoihin, kymmenen kuntavaaleihin ja kymmenen aluevaaleihin. Vaalikohtaisista kysymyksistä viisi on yleisiä ja viisi paikallisia, jotka on räätälöity erikseen jokaiselle kunnalle ja hyvinvointialueelle. Kalajokilaakso on ollut laatimassa vaalikoneeseen paikallisia kysymyksiä.

Ylivieskan ehdokkaille heitetään muun muassa väite, että uuden liikuntakeskuksen rakentaminen pitää aloittaa tällä vuosikymmenellä. Tämä kysymys tulee varmasti eteen tulevalla valtuustokaudella.

Mitäpä sieviläiset ehdokkaat tuumivat väittämästä: Sievin pitää maksaa työmatkatukea muualle töihin pendelöiville kuntalaisilleen.

Ja miten alavieskalaiset ehdokkaat reagoivat väitteeseen: Alavieskaan pitää rakentaa lisää tuuli- ja aurinkovoimaa maksimaalisen kiinteistöverohyödyn takia.

Aluevaaleissa äänestyslippu on violetti ja kuntavaaleissa valkoinen.

Kysymykset ovat väitemuotoisia, ja vastausvaihtoehdot ovat skaalalla täysin eri mieltä, eri mieltä, neutraali, samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.

Vaalikonetta voi käyttää kahdella tapaa. Voit itse vastata vaalikoneen väitteisiin, minkä jälkeen kone näyttää vastauksiisi parhaiten sopivat ehdokkaat sekä kunta- että aluevaalissa.

Voit myös hyödyntää vaalikonetta täyttämättä sitä itse. Voit selata yksittäisten ehdokkaiden vastauksia tai verrata keskenään eri ehdokkaiden vastauksia. Vertailuun voi valita kerrallaan viisi ehdokasta.

Lisäksi vaalikoneessa voi verrata puolueiden sijoittumista arvokartalle. Kunkin puolueen sijainti on määritelty kartalle sen kaikkien ehdokkaiden vastausten perusteella.

Kunta- ja aluevaalit ovat huhtikuussa. Ennakkoäänestys on kotimaassa 2.–8.4. ja ulkomailla 2.–5.4.

Uudet kunnan- ja aluevaltuustot aloittavat työnsä kesäkuun alussa.

Kalajokilaakson vaalikoneeseen pääset myös tästä linkistä.

Kalajokilaakson kunta- ja aluevaaleihin liittyvät jutut löydät kootusti täältä.