Tuen tarve kasvaa, mutta Ylivieskassa resurssit riittävät – Valtaosa ensi lukuvuoden opetushenkilöstöstä palkataan määräaikaisina
Ylivieskan koulutoimi joutuu ensi lukuvuonna suunnittelemaan toimensa uusien lakivelvoitteiden, kasvavan tuen tarpeen ja tiukan talouden antamissa raameissa ilman lisäresurssia. Kaupunginhallituksen myöntämät täyttöluvat kertovat sopeuttamisesta.
Ylivieskan kouluverkon muutos on suoraa seurausta oppilasmäärän vähentymisestä ja vastaus kaupungin kiperään taloustilanteeseen. Koulumaailmassa yhtälössä on kuitenkin muitakin muuttujia, jotka vaikuttavat tulevaisuuden suunnitteluun. Muutokset näkyvät lopulta myös luokkahuoneissa.
