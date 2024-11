Paikallisuutiset

Riskipuusta kaupungin komistukseksi eli joulukuusen matka rivitalon pihalta Kasarmintorille

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Ylivieskan kaupungin joulunavajaisten yksi huippuhetki oli se, kun Kasarmintorin joulukuuseen sytytettiin valot heti joulutorin avajaishetkillä.

Komea kuusi on Kasarminpuodin ja Vaihdemiehen tuvan välissä ihan kuin se olisi siinä aina kasvanut. Tosiasia on kuitenkin se, että kuusi on varttunut ihan t