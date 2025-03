Paikallisuutiset

Poliisi: Kalajoella kadonnut 75-vuotias nainen on löytynyt

Sini Sulkakoski Kalajokilaakso

Kuva: Jukka Lehojärvi

Klo 9.08

Poliisi tiedottaa Kalajoella kateissa olleen naisen löytyneen elossa.

Sivullinen henkilö löysi Kalajoella kadonneen naisen läheltä katoamispaikkaa. Poliisi kiittää löytäjää ja kaikkia kadonneen etsintään osallistuneita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

------

Poliisi etsii maanantaina aamuyöstä Kalajoelta Kalajoentieltä kadonnutta 75-vuotiasta naista.

Kadonnut on 165 cm pitkä ja hänellä on vaaleat hiukset. Nainen on poistunut asunnosta mahdollisesti ilman kenkiä. Muusta vaatetuksesta poliisilla ei ole tietoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Havainnot naisesta voi soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Toimitus seuraa tilannetta.