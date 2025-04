Ajankohtaista

Pohjois-Pohjanmaalla edelleen korkea työttömyysaste - Ylivieskan seutukunta erottuu joukosta edukseen

Työttömyyden nousu näyttää hidastuneen sitten viime vuoden. Kuva: Arkistokuva/Ismo Kunelius

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa noin 24 400. Tämä on 1 300 enemmän kuin vuosi sitten, mutta 500 vähemmän kuin helmikuussa. Vaikka työttömyys tyypillisesti laskee kevään edetessä, työvoiman kysyntä on edelleen vaisua viime vuo