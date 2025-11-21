Paikallisuutiset

Perhonjokilaakso on Vuoden paikallismedia, toisena Kalajokiseutu – Hilla Groupin pohjoiset lehdet pärjäsivät paikallislehtijuttujen sarjoissa

Perhonjokilaakson ja Kalajokiseudun toimitukset juhlistamassa palkintosijojaan Jyväskylässä. Kuvassa vasemmalta oikealle Maija Ahonen, Annika Tiitto, Sanni Aho ja Sari Passoja-Verronen. Kuva: Anssi Tapio

Hilla Groupin julkaisemat lehdet pärjäsivät ja pokkasivat palkintokorokesijoja myös Vuoden paikallislehtijuttujen uutis- ja featuresarjoissa.

Perhonjokilaakso palkittiin Vuoden paikallismediana Suurilla Lehtipäivillä Jyväskylässä. Voitto lohkesi alle kolmen hengen konsernilehtien sarjassa. Tämä on Perhonjokilaakson toinen voitto ja lehteä julkaisevalle Hilla Group -konsernille viides peräkkäinen voitto kyseisessä sarjassa. Kilpailun järje

