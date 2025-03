Kolumnit

Perhesuhteita-kolumni Anna Ritvonen kirjoittaa: Mikä vain vuodenaika on pöpöjen kulta-aikaa

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Leevi and the Leavings laulaa Onnelliset -biisissään On meillä stereot, televisio... Lapsiperheen versio, johon varmaan moni vanhempi voisi samaistua, kuuluu: "On meillä korona, täitä, noroa, a-streptokokki ja virtsatietulehdus. On adeno, rs-virus, myko, syyhy ja aurallinen migreeni.

Perheessä, jossa