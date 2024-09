Kolumnit

”Onko tämä nyt sitä ilmastonmuutosta vai mitä, mutta eihän tällainen ihan jokavuotista ole”, P. Veitsi pakinoi tällä kertaa säästä

Antti Autio Kalajokilaakso

Suomalaiset puhuvat mielellään säästä. Sääilmiöille on kielessämme kosolti nimityksiä. Veden eri olomuodoille ja esiintymistyyleille nimityksiä on kymmeniä, ellei satoja. Vaikka sanotaan, että kielemme köyhtyy ja englannin kieli valtaa alaa, nämä sanat yhä elävät. On eri asia, tihkuttaako vai sataak