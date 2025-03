Paikallisuutiset

Nyt löytyivät rahat: Niemelänkyläntie vihdoin kuntoon - Urakoitsija kilpailutettu

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Ylivieskalaiset ovat jo pitkään odottaneet Niemelänkyläntien kunnostusta. Kuva: Viivi Mustiala

Ylivieskassa sijaitsevan Niemelänkyläntien parannustyöt ovat toteutumassa vuosien odotuksen jälkeen. Korjaushankkeen kilpailutus on juuri päättynyt, ja urakoitsijaksi on valittu Peab Industri Oy. Tien kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa myöhemmin tänä vuonna, ja urakan arvioidaan valmistuvan kesän 2