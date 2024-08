Kalajaska

Muistoja virkavallan vinkkelistä: Poliisi on puhetyöläinen

Sinivalkoisen auton vänkäri Kalajaska

Kolumnikuva: Sinivalkoisen auton vänkäri Kuva: Grafiikka

Monet siviilit eivät hoksaakaan kuinka paljon poliisi on töissään ns. puhetyöläinen. Kuten muissakin ammateissa, myös poliisit ovat erilaisia persoonia ja sen vuoksi osalle on puhuminen on enemmän luontaista kuin toiselle. Esimerkki perinteisestä ”puhekeikasta” on kotihälytys, jossa alkuperäisesti e