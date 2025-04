Mielipiteet

Mielipidekirjoitus: ”Perheitä ei saa jättää yksin” - MLL lapsiperheiden hyvinvointia tukemassa

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia rakennetaan erityisesti vanhempia tukemalla. Tukea on oltava tarjolla helposti ja lähellä lapsiperheiden arkea. Kolmannella sektorilla on paljon annettavaa ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Meillä järjestöissä on osaamista, asiantuntemusta sekä lähitu