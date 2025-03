Mielipiteet

Mielipidekirjoitus: Hyvinvointialueen palveluihin on tullut paljon heikennyksiä Oulun eteläisellä alueella - Onko kaikki tarvittava tehty?

Kalajokilaakso

Vaalien alla on aika tarkastella, miten hyvinvointialue on toiminut ja miten toimintaa tulisi kehittää. Hyvinvointialueen tiukassa taloustilanteessa on ensimmäisellä valtuustokaudella Oulun eteläisen alueen palveluihin tullut paljon heikennyksiä.

Oulun eteläisen alueen aluehallituksen ja tulevaisuusl