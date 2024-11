Mielipiteet

Mielipidekirjoitus: Hyvä, paha etätyö

Mervi Holster-Hemmi Kalajokilaakso

Covid-pandemian jälkeistä aikaa on nyt eletty kolmatta vuotta ja näyttää siltä, että hybridityö on tullut jäädäkseen. Yrityksissä on kuitenkin havahduttu siihen, että työpaikoilla ollaan toivottua vähemmän ja etätyön pelisääntöjä on alettu selkeyttämään ja myös kiristämään.

