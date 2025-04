Mielipiteet

Mielipide: Tekoäly ylös – eläkeikä alas

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tekoäly tulee nähdä myös somen seuraavana askeleena. Se vie myös aikaamme ja niin tulee käymään myös tekoälyn kanssa. On hyvä kysyä, mihin meitä tarvitaan? Kuka on ohjaaja? Hieman huumoria luettavuuden lisäämiseksi on kysyttävä strategisesti, viekö sosiaalinen media ja tekoäly yhdessä puolisomme ja