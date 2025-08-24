Hyvinvointi
Metsässä tehokkuus on tehotonta – Tiedätkö luonnon terveysvaikutukset? Vaikutuksia jopa vartissa
Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Saatat nimittäin olla unohtanut metsän ja luonnon lukuisat terveysvaikutukset. Olossa voi huomata eron jo viidentoista minuutin luontovierailun jälkeen, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Pohjanmaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Riina Rytivaara.
Keski-Pohjanmaan Marttojen kotitalousasiantuntija Heidi Peltonen liikkuu luonnossa hektisen arjen keskellä. Peltonen rauhoittuu ja tyhjentää mieltään kuunnellen oloaan luonnossa. Se on henkireikä, jonka 42-vuotias Peltonen on löytänyt vasta muutaman vuoden sisällä.
Laajalahden luontoalueen parkkipaik