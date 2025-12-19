Paikallisuutiset
Leena Löytynoja palaa tekniseksi johtajaksi Ylivieskaan ja haettavaksi aukeaa uusi virka
Ylivieskan kaupungin teknisissä palveluissa tapahtuu muutoksia vuoden alussa. Uutena teknisenä johtajana aloittaa Leena Löytynoja, ja samalla tehtäväkenttää selkiytetään esimerkiksi nimikemuutoksia ja uuden määräaikaisen viran perustamisella.
Ylivieskan teknisen toimen johtoon saadaan taas vakituinen vetäjä tammikuussa, kun Leena Löytynoja ottaa ohjat jälleen käsiinsä. Hänen työtaakkaansa helpottamaan on päätetty perustaa myös uusi tilapalvelupäällikön virka.
Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan uudelle viralle vuodelle 2026. Kyseessä on