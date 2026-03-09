Videot
Kelkkahaalari päälle ja uima-altaaseen – Toimittaja testasi, millaisin keinoin jäihin pudotessa päästään ylös, katso video
Toimittaja Antti Huusko testasi jäistä pelastautumista Kajaanin Kaukavedessä.
Askel tyhjän päälle ja humps.
Ensimmäinen ajatus veteen pudotessa on, että pilkkihaalari kelluttaa paremmin kuin uskoin. En uppoakaan suoraan pohjaan.
Toinen ajatus on, että luojan kiitos olen lämpimässä uimahallissa, enkä avannossa keskellä järveä. Silloin olisin shokissa ja vedessä räpiköinti olisi