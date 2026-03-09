Videot

Pelkästään naskaleilla on vaikea päästä ylös avannosta. Niiden avuksi tarvitaan hyvä tekniikka. Kuva: Elisa Korhonen

Kelkkahaalari päälle ja uima-altaaseen – Toimittaja testasi, millaisin keinoin jäihin pudotessa päästään ylös, katso video

Toimittaja Antti Huusko testasi jäistä pelastautumista Kajaanin Kaukavedessä.

Kalajokilaakso

Askel tyhjän päälle ja humps.

Ensimmäinen ajatus veteen pudotessa on, että pilkkihaalari kelluttaa paremmin kuin uskoin. En uppoakaan suoraan pohjaan.

Toinen ajatus on, että luojan kiitos olen lämpimässä uimahallissa, enkä avannossa keskellä järveä. Silloin olisin shokissa ja vedessä räpiköinti olisi

