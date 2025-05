Paikallisuutiset

Kalajoen seurakuntaan uusi talouspäällikkö Ylivieskasta

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Kalajoen seurakunta vallitsi uuden talouspäällikön.

Nykyinen talouspäällikkö Riika Nevanperä on valittu uusiin tehtäviin ja hän on irtisanoutumassa virastaan elokuun alusta alkaen. Virka on ollut haettavana maalis-huhtikuun aikana. Virkaa tavoitteli kaikkiaan 26 hakijaa ja haastatteluun kutsuttiin ne