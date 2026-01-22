Ihmiset

Hukarin perheen vuosi alkaa vauvakuplassa – Viime kesänä Ylivieskaan muuttaneeseen perheeseen syntyi vuoden ensimmäinen vauva

Ylivieskan vuoden 2026 ensimmäistä vauvaa saatiin odottaa tammikuun toiseen päivään. Nyt Veeti ja Tiia Hukarin nelihenkisen perheen kotona tuhisee tyytyväinen poika, joka on jo hurmannut isosisko Vanamon.

Hukarin perheessä opetellaan nyt uutta arkea nelihenkisenä perheenä. Kuva: Jenni Kankaanpää
Kalajokilaakso

– Pikkuveli, pikkuveli! Eteisessä vastaan tuleva pian kaksi vuotta täyttävä Vanamo toistaa innokkaasti silmät loistaen.

Veeti (27) ja Tiia Hukarin (25) perheen esikoinen tietää selvästi, mistä tämän päivän haastattelussa on kysymys. Haastatteluhetkellä tulokkaan ja samalla Ylivieskan vuoden ensimmäis

