Kolumnit
”Ei ystävää ole mulla, olisiko aikaa sulla?”– Lue Tapulin juurelta -palstan ystävänpäiväruno
Askel varovainen, edessä ovi avonainen.
Kurkisti nalle sisään, ei näkynyt ketään.
Hiljaa, hiljaa huhuili, oven raossa tarkkaili.
Pian ääni hentoinen, kuiskaus niin suloinen.
Kuului takaa tuolien, kera suurten huolien.
Siellä surullinen raitanalle, pyyhki kyyneleitä paidalle.
Ei ystävää ole mulla, olisiko aikaa sulla?
On tylsä yksin leikkiä, kaikki aivan itse keksiä.
Oven raossa nalle hämmästynyt, tuli peremmälle taloon nyt.
Astui askeleen ja toisen, kuiskasi ajatuksen moisen.
Joskos olisimme ystävät, jotka yhdessä leikkivät.
Yhdessä löysivät virsikirjan, sieltä kivan numerosarjan.
Neljä yhdeksän kaksi, muuttui mieli paremmaksi:
”Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan Isä suojelee.” (Virsi 492, Ystävä sä lapsien)
Tiina Wallin
Johtava nuorisotyönohjaaja
Ylivieskan seurakunta