Antti Kangas avaa tulevia suunnitelmiaan – ”Kun bisnekset ovat näin mittavasti laajentuneet ja uutta on vielä tulossa, oli pakko tinkiä jostain”

Eduskunnan yli vuoden kuluttua jättävä sieviläinen kansanedustaja Antti Kangas (ps.) raottaa tulevaisuuden suunnitelmiaan. Niihin liittyy erilaisia bisneksiä, mutta maataloutta ei jätetä.

Antti Kangas tilallaan Sievissä. Kuva: Jenni Kankaanpää

Antti Savela

– Olen leimallisesti ja sielultani maanviljelijä. Vaikka minussa on kauppiasta, poliitikkoa ja vaikka hiilensidontayrittäjää, olen ennen muuta maanviljelijä, Kangas toteaa tasoittaessaan traktorillaan yksityistietä maatilallaan Sievissä.

