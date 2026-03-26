Ylivieskassa työnhakijalla on moninkertaiset mahdollisuudet, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

Ylivieska erottuu työllisyysalueelta poikkeuksellisen vahvalla työpaikkatarjonnallaan suhteessa työnhakijoiden määrään. Seutukunnassa nuorisotyöttömyys on kuitenkin korkeaa ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi työllisyyskatsauksen mukaan.

Mitä tummempi väri, sitä enemmän työtä on tarjolla suhteessa hakijoihin. Esimerkiksi Ylivieskassa yhtä avointa paikkaa kohden on noin kaksi hakijaa. Katso interaktiivinen kartta ja lukemat kokonaisuudessaan verkon jutusta.
Pohjois-Suomen Elinvoimakeskuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan työttömyys on noussut vuoden takaisesta, ja erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut. Kalajokilaakson ydinalueella tilanne on kuitenkin monessa suhteessa maakunnan keskiarvoa valoisampi, ja Ylivieska erottuu edukseen koko valtakunnan tasol

