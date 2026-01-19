Paikallisuutiset

Ylivieskan tonttivarastossa on valinnanvaraa rakentamisesta haaveilevalle, mutta erityisesti kiinnostaa nyt Salmiperä – Katso tästä myös tonttien sijoittuminen kartalla

Ylivieskan kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma vuodelle 2026 lupaa rakentajille valinnanvaraa. Tarjolla on kymmeniä tontteja viidestä eri kaupunginosasta.

Tulevaisuudessa asuin- ja liikerakentaminen laajenee esimerkiksi Taanilan alueella. Kuvituskuva. Kuva: Hanna Soini
Oman kodin rakentamisesta haaveileville on Ylivieskassa tarjolla kattavasti vaihtoehtoja tänä vuonna. Kaupungilla on luovutettavana yhteensä 57 pientalotonttia. Suurin yksittäinen keskittymä sijaitsee Toivonpuiston kaupunginosassa, Salmiperän alueella. Sieltä kaupungilla on maankäytön toteuttamisohj

