Yhä useampi lapsi jätetään rokottamatta - yksi kunta noussut esiin Kalajokilaaksossa

Soiten alueen neuvoloissa on huomattu, että yleinen ilmapiiri rokotusten suhteen muuttunut negatiivisemmaksi. Esimerkiksi rokotevastaisuus koronan jäljiltä näkyy yhä. Arkistokuvassa lapsi on saamassa koronarokotteen.

Rokottamattomien lasten osuus on noussut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimmat tilastotiedot kertovat, että vuonna 2022 syntyneistä rokottamattomien osuus on Soiten alueella 3,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin syntyneiden osalta on 1,6 prosentti