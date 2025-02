Kolumnit

”Vuodesta 2017 jäsenmäärä on laskenut melko tarkalleen tuhannella, toisin sanoen noin prosentin vuosivauhtia”, kirjoittaa kirkkoherra Eija Nivala Tapulin juurelta -palstalla

Eija Nivala Kalajokilaakso

Uusi vuosi on aina uuden alku ja katse on hyvä suunnata ennen muuta tulevaisuuteen. Samalla on kiitollinen mieli kuluneesta vuodesta. Alkuvuodesta on myös menneen arvioinnin aika. Seurakunnassakin tehdään toimintakertomuksia ja tilinpäätöstä edellisestä vuodesta. Tilastot antavat yhden näkökulman.

