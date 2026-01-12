Kolumnit

Uusi Työmaa-kolumnisarja alkaa: Vastuullisuussuunnitelma voi auttaa yritystä jopa pankkirahoituksen kanssa

Janne Keränen on Ylivieskan elinvoimapalveluiden projektipäällikkö, joka työskentelee yritysten vihreän siirtymän ja kasvun parissa. Kuva: Jenni Rättyä

Milloin vastuullisuus muuttuu päätöksiksi? – Ensimmäisessä kolumnissaan Ylivieskan elinvoimapalveluiden projektipäällikkö Janne Keränen kertoo, kuinka vastuullisuussuunnitelma voi auttaa yritystä jopa pankkirahoituksen kanssa.

Kalajokilaakso

Yritykset kuulevat paljon vastuullisuudesta, vihreästä siirtymästä ja kasvusta. Harvemmin puhutaan siitä, missä kohtaa yrityksen arkea nämä sanat muuttuvat konkreettisiksi valinnoiksi ja mitä niiden tekeminen oikeasti maksaa tai säästää. Mikä on suurin ero vastuullisuuspuheiden ja kannattavien vastu