Kolumnit
Uusi Työmaa-kolumnisarja alkaa: Vastuullisuussuunnitelma voi auttaa yritystä jopa pankkirahoituksen kanssa
Milloin vastuullisuus muuttuu päätöksiksi? – Ensimmäisessä kolumnissaan Ylivieskan elinvoimapalveluiden projektipäällikkö Janne Keränen kertoo, kuinka vastuullisuussuunnitelma voi auttaa yritystä jopa pankkirahoituksen kanssa.
Yritykset kuulevat paljon vastuullisuudesta, vihreästä siirtymästä ja kasvusta. Harvemmin puhutaan siitä, missä kohtaa yrityksen arkea nämä sanat muuttuvat konkreettisiksi valinnoiksi ja mitä niiden tekeminen oikeasti maksaa tai säästää. Mikä on suurin ero vastuullisuuspuheiden ja kannattavien vastu